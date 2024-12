BSW-Politiker Ernst fordert russisches Gas für Deutschland

München: Der bayerische BSW-Vorsitzende Ernst will erreichen, dass Deutschland wieder offiziell russisches Gas importiert. Im BR-Fernsehen sagte der ehemalige Linken-Politiker, dafür solle man den Strang der Ostsee-Pipeline Nord Stream verwenden, der noch intakt ist. Ernst argumentierte damit, dass die Sanktionen gegen Russland den Krieg in der Ukraine weder beendet noch verkürzt hätten. Er sprach von einem "klassischen Eigentor" Deutschlands, sich von russischer Energie abzuschneiden. Allerdings gelten die strengen EU-Sanktionen zwar für russisches Öl, nicht aber für Gas. Zudem hatte Russland im Mai 2022 die Gaslieferungen an Deutschland über eine Pipeline eingestellt. Aktuell sind die Gasspeicher in Deutschland zu 91 Prozent gefüllt - und damit höher als im Fünfjahresschnitt vor dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 15:00 Uhr