BSW-Landesvorstand stimmt für Koalition mit SPD

Potsdam: Die BSW-Landesspitze in Brandenburg hat dem Entwurf des Koalitionsvertrags mit der SPD zugestimmt. Wie die Partei mitteilte, fiel das Votum einstimmig aus. Der Landesvorstand des Bündnis Sahra Wagenknecht empfiehlt damit dem Landesparteitag am Freitag, sich für ein Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten zu entscheiden. Der SPD-Landesvorstand hatte dem Vertragsentwurf bereits vorige Woche zugestimmt. Die rot-lila Koalition in Brandenburg wäre die erste dieser Art in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 02:00 Uhr