BSW in Thüringen stimmt über Koalitionsvertrag mit CDU und SPD ab

Ilmenau: In Thüringen stimmt das BSW heute über den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD ab. Die Entscheidung fällt bei einer Mitgliederversammlung. Die Christdemokraten haben den Vertrag bereits gebilligt. Bei der SPD läuft noch bis übermorgen eine Mitgliederbefragung. Sollte das Dreierbündnis in Thüringen zustande kommen, will sich CDU-Landeschef Voigt am Donnerstag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Allerdings fehlt seiner Regierung eine Stimme zur eigenen Mehrheit. CDU, SPD und BSW hoffen daher auf Unterstützung der Linkspartei. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben sie ausgeschlossen. - Es wäre die zweite Regierungsbeteiligung des BSW: Gestern hatten SPD und BSW in Brandenburg bei Landesparteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 06:00 Uhr