BSW hat die höchste Summe an Großspenden erhalten

Berlin: Keine Partei hat in diesem Jahr so viele Großspenden bekommen wie das BSW. Die Partei von Sahra Wagenknecht hat laut Bundestagsverwaltung 6,5 Millionen Euro erhalten. Allein der Unternehmer Thomas Stanger hat etwa fünf Millionen Euro an die Partei gezahlt. Auf Platz zwei liegt die CDU. Sie hat zwar die meisten Einzelspenden bekommen, liegt aber bei der Gesamtsumme mit 4,5 Millionen hinter dem BSW. Auf Platz drei liegt die FDP. Die AfD hat keine Großspenden an die Bundestagsverwaltung gemeldet. Meldepflichtig sind allerdings nur Spenden über 35.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 13:00 Uhr