BSW-Chefin Wagenknecht wird in Thüringer Wahlkampf mit Farbe attackiert

Erfurt: Bei einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei ist BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht von einem Mann mit roter Flüssigkeit bespritzt worden. Die 55-Jährige wurde dabei leicht getroffen, unterbrach ihren Auftritt und verließ die Bühne kurzzeitig. Verletzt wurde Wagenknecht nicht. Ein 50-jähriger Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen. Demnach ist er in den abgesperrten Bereich vor der Bühne gelangt. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden. Am Sonntag wird in Thüringen und Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Laut Umfragen könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht mit zweistelligen Ergebnissen in die Parlamente in Erfurt und Dresden einziehen.

