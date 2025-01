BSW-Chefin Wagenknecht attackiert in Parteitagsrede andere Parteien

Bonn: Mit scharfen Attacken gegen die anderen Parteien hat BSW-Co-Chefin Wagenknecht ihre Partei auf die entscheidenden Wochen im Bundestagswahlkampf eingeschworen. Beim Parteitag in Bonn zeichnete sie ein düsteres Bild Deutschlands, dem die Deindustrialisierung drohe. SPD, Grünen und FDP warf sie vor, für den Verlust von Wohlstand verantwortlich zu sein. AfD-Chefin Weidel nannte sie ein unterwürfiges Fan-Girl von Tech-Milliardär Elon Musk. Außerdem forderte Wagenknecht ein Ende der Militärhilfen für die Ukraine. Kriege würden durch Verhandlungen beendet. Die Grünen kritisierte sie als kriegsbesoffen. Die einzig seriöse Alternative für die Menschen in Deutschland sei das BSW, das die Friedensfrage wieder in den Mittelpunkt gerückt habe.

