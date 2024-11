BSI warnt vor Manipulationsversuchen zur Bundestagswahl

Berlin: Mit Blick auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf warnt nun auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor möglichen Manipulationsversuchen. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk erklärte die Präsidentin der Behörde, Plattner, dass mit Desinformation versucht wird, die Wahl zu beeinflussen. Sie appellierte an die Bevölkerung, Informationen kritisch zu hinterfragen. Zugleich betonte Plattner, dass der Wahlprozess sicher sei. Bereits gestern hatte der Verfassungsschutz vor möglichen Versuchen der Einflussnahme anderer Staaten gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 19:00 Uhr