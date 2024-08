Brüssel bereitet Strafzölle für E-Autos aus China vor

Brüssel: Die EU-Kommission will Strafzölle für Elektroautos aus China bei bis zu 36,3 Prozent festsetzen. Das hat die Kommission heute mitgeteilt. Wenn die EU-Länder zustimmen, werden die Zusatzzölle voraussichtlich spätestens Ende Oktober in Kraft treten und für fünf Jahre gelten. Für große Autobauer wie Tesla oder VW und deren chinesische Joint-Venture-Partner gelten allerdings Sätze, die deutlich unter der Höchstbesteuerung liegen. Die EU-Kommmission bekräftigte ihre Überzeugung, wonach die E-Autoproduktion in China massiv subventioniert wird. Das gefährde die europäischen Autobauer und ihre Umstelllung auf E-Mobilität. Aus Kommmissionskreisen verlautete aber, es seien immer noch Verhandlungen mit China möglich, um die Zölle abzuwenden.

