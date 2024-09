"Browser Ballett" und "Pauline" gewinnen Fernsehpreise

Köln: Am Abend sind im kleineren Rahmen die ersten Fernsehpreise verliehen worden - und zwar für Leistungen hinter der Kamera: So gewann unter anderem das Comedy-Format "Browser Ballett" in der Kategorie "Beste Buch Unterhaltung". Die Fantasy-Horror-Serie "Pauline" erhielt die Auszeichnung "Beste Ausstattung Fiktion". Die große Fernsehpreis-Verleihung ist heute Abend. Das Erste überträgt die TV-Gala ab 20 Uhr 15.

