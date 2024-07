BRK behandelt Pfadfinder aus überhitztem Reisebus

Lichtenfels: Wegen zuviel Hitze in einem Reisebus mussten in Oberfranken 13 junge Pfadfinder medizinisch behandelt werden. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes mussten vier davon in Krankenhäuser transportiert werden. Der Bus hatte sich den Angaben zufolge stark aufgeheizt nachdem aus noch unbekannter Ursache die Klimaanlage ausgefallen war. Bei der Ankunft am Pfadfinder-Campingplatz Romansthal im Landkreis Lichtenfels seien mehrere Kinder und Jugendliche kollabiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.07.2024 03:00 Uhr