Britischer Premier Sunak gesteht Wahlniederlage ein

London: Der britische Premier Sunak hat die Verantwortung für die historische Niederlage der Tories bei der Unterhaus-Wahl übernommen. Er habe am Morgen Labour-Chef Starmer angerufen und ihm dazu gratuliert, dass er der nächste britische Premierminister wird, so Sunak. Er selbst wird heute bei König Charles dem Dritten im Buckingham-Palast sein Amt niederlegen. Anschließend wird Starmer dort seinen Regierungsauftrag erhalten. Starmer hatte am Morgen vor jubelnden Anhängern seinen Wählern einen Neustart versprochen. Das Regierungsmandat gehe mit großer Verantwortung einher. - Inzwischen sind fast alle Wahlkreise ausgezählt - demnach kommt Labor auf 410 der 650 Sitze. Die Tories stürzen auf unter 120 Mandate ab, die Liberaldemokraten erhalten 70. Einen persönlichen Erfolg feiert der Rechtspopulist Farage, der Vorsitzende der Partei Reform UK. Im achten Anlauf gelang es ihm erstmals, einen Sitz im Unterhaus zu ergattern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 10:00 Uhr