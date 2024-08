Britischer Premier Starmer will bei rechtsextreme Krawallen hart durchgreifen

London: Der britische Regierungschef Starmer hat die gewaltsamen Ausschreitungen rechtsextremer Gruppen in den vergangenen Wochen erneut scharf verurteilt. Gleichzeitig kündigte er ein entschlossenes Vorgehen gegen die Verantwortlichen an. Es werde ein "stehendes Heer" spezialisierter Polizeikräfte eingerichtet, um mit den Unruhen fertig zu werden, sagte Starmer nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabs. Die Aktionen seien kein Protest, sondern pure Gewalt, so der Premier. Man werde Angriffe auf Moscheen oder muslimische Gemeinden nicht tolerieren. Seit Tagen kommt es im Vereinigten Königreich landesweit immer wieder zu Krawallen. Auslöser war der Messerangriff auf Minderjährige vor einer Woche in der nordwestenglischen Stadt Southport. Dabei wurden drei Mädchen getötet. Am Wochenende wurden laut Polizei mehr als 150 Menschen festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 21:00 Uhr