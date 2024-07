Britischer Außenminister sucht Annäherung an EU

Berlin: Die neue britische Regierung sucht die Annäherung an die EU. Wie Außenminister Lammy bei seinem Antrittsbesuch in Berlin gestern betonte, sei ein Wiedereintritt Großbritannien in die Europäische Union oder die Zollunion zwar ausgeschlossen, er wolle sich aber um einen Neustart bemühen. Das Auswärtige Amt teilte mit, man prüfe, wie die Annäherung aussehen könne. Mit der EU will die Labour-Regierung einen thematisch weit gefassten Sicherheitspakt schließen. Er soll die Bereiche Energie, Klima und Verteidigung umfassen. Am Donnerstag hatte die Labour-Partei die Wahl in Großbritannien deutlich gewonnen und die konservativen Tories nach 14 Jahren an der Regierung abgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 08:00 Uhr