Britische Schauspielerin Maggie Smith gestorben

London: Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat ihre Familie mitgeteilt. Die zweifache Oscar-Preisträgerin zählte zu den meistgefragten Bühnen- und Filmdarstellerinnen ihrer Generation. Einem großen Publikum ist Smith bekannt durch ihre Rolle als stellvertretende Hogwarts-Schulleiterin in den Harry-Potter-Filmen. Außerdem spielte sie etwa die Mutter Oberin in den "Sister Act" Filmen und die Figur der Violet Crawley in der britischen Fernsehserie Downton Abbey.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 16:00 Uhr