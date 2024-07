Britische Regierung will Tausende Häftlinge freilassen

London: Großbritannien will Tausende Häftlinge früher entlassen, um Platz in überfüllten Gefängnissen zu schaffen. Das kündigte Justizministerin Mahmood an. Die Gefängnisse stünden kurz vor dem Kollaps. Wenn die Regierung jetzt nicht handle, drohe ein Zusammenbruch von Recht und Ordnung. Mahmood legte einen Notfallplan vor, der unter anderem kürzere Haftzeiten von Insassen vorsieht, bevor sie automatisch freigelassen werden. Nicht gelten sollen die Änderungen bei schweren Gewalt- oder Sexualverbrechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2024 01:00 Uhr