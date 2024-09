Britische Regierung will Bahn wieder verstaatlichen

London: Die neue britische Regierung will die Bahn wieder verstaatlichen. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Abend im Parlament angenommen und geht nun ins Oberhaus. Der Entwurf sieht vor, dass der Betrieb durch private Anbieter endet, wenn die Verträge auslaufen. Im Vereinigten Königreich gibt es derzeit 28 verschiedene Bahnunternehmen, die vorrangig jeweils eine Region bedienen. Seit längerem gibt es Kritik an Verspätungen, Zugausfällen und hohen Ticketpreisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 01:00 Uhr