Britische Polizei befürchtet weitere Krawalle

London: In Großbritannien bereiten sich die Sicherheitskräfte auf weitere Ausschreitungen vor. In den vergangenen Tagen waren bei antimuslimischen Krawallen in verschiedenen Städten bereits schwere Schäden entstanden. Mehrere Polizisten wurden verletzt. Es gab mehr als 100 Festnahmen. Heute versuchten Rechtsextreme ein Hotel im nordenglischen Rotherham zu stürmen. Sie vermuteten dort eine Asylunterkunft. Eine Kette aus Beamten mit Schutzschilden stellte sich ihnen entgegen. Trotzdem wurden Fenster eingeworfen und Feuer gelegt, einige Menschen sollen in das Gebäude eingedrungen sein. Ein Polizist wurde verletzt weggetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 18:00 Uhr