Brenner-Nordzulauf-Anhörung im Verkehrsausschuss in Berlin

Berlin: Der geplante Brenner-Nordzulauf ist heute Thema im Verkehrsausschuss des Bundestags. Die Unionsfraktion will Anpassungen für die Streckenführung erreichen, die aus ihrer Sicht Anwohner im Raum Rosenheim entlasten würden. CSU und CDU greifen dabei Forderungen aus der Region auf, die bereits vom Kreistag Rosenheim verabschiedet wurden. Es geht hauptsächlich um mehr Tunnel für die Region, etwa im Inntal und nördlich von Rosenheim. Bundesverkehrsminister Wissing wirft der CSU vor, den Zeitplan für das Großprojekt mit den Änderungswünschen zu gefährden. Insbesondere, weil die Partei die Planungen über die Jahre selbst vorangetrieben habe, so der FDP-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 10:00 Uhr