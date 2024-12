Brenner-Autobahn und Bahnstrecke wegen Bombendrohung zeitweise gesperrt

Bozen: Nach einer Bombendrohung am Brenner ist es heute Abend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der italienische Teil der Brenner-Autobahn wurde gesperrt und der Zugverkehr vorübergehend gestoppt. Am Bahnhof Brenner hatte ein Mann in einem Zug randaliert. Als er von der Polizei abgeholt wurde, erklärte er, er habe eine Bombe in einer Zug-Toilette versteckt. 300 Menschen mussten den Zug verlassen. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 23:00 Uhr