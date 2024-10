Brennender Tanker soll in den Rostocker Hafen geschleppt werden

Rostock: Der brennende Öl-Tanker in der Mecklenburger Bucht in der Ostsee soll am Abend nach Rostock geschleppt werden. Das Feuer im Maschinenraum brennt nach wie vor. Die Flammen sind aber laut den Behörden an einem Liegeplatz besser zu bekämpfen. Am Vormittag konnte die siebenkköpfige Besatzung in Sicherheit gebracht werden. Der Tanker " Annika " fährt unter deutscher Flagge und hat mehr als 640 Tonnen Öl geladen. Noch ist davon nichts ausgetreten.

