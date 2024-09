Bremen und Augsburg gewinnen in der Fußball-Bundesliga

Zum Sport: In den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga sind Augsburg und Bremen als Sieger vom Platz gegangen. Die Bremer gewannen am Abend in Mainz mit 2:1. Zuvor hatte Augsburg das Heimspiel gegen Aufsteiger St. Pauli mit 3:1 für sich entschieden. Eishockey: In der Champions Hockey League hat Straubing im vierten Spiel den dritten Sieg gefeiert. Gegen den tschechischen Club Pardubice setzten sich die Niederbayern nach Penaltyschießen mit 3:2 durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 06:00 Uhr