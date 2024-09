Bremen gelingt in Bundesliga spektakulärer Sieg gegen Hoffenheim

Hoffenheim: In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen einen spektakulären Sieg gegen Hoffenheim geholt. Die Bremer drehten die Partie in Folge einer Roten Karte für die TSG nach einem frühen 0:3-Rückstand und setzten sich am Ende mit 4:3 durch. Für Hoffenheim war es die vierte Niederlage in Folge. Im zweiten Sonntagsspiel musste sich Aufsteiger Holstein Kiel zuhause gegen Frankfurt mit 2:4 geschlagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 06:00 Uhr