Brasiliens Oberster Gerichtshof war Ziel mehrerer Explosionen

Brasilia: Wenige Tage vor dem G20-Gipfel in Brasilien ist es gestern Abend vor dem Obersten Gerichtshof des Landes zu zwei Explosionen gekommen. Zunächst hatte es eine Detonation in einem Auto vor dem Gebäude gegeben - Parlament, Gerichtshof und Präsidentenpalast liegen dort nebeneinander. Die zweite ereignete sich wenige Sekunden später im Eingangsbereich als ein Mann das Gericht betreten wollte. Laut der Vize-Gouverneurin starb dieser bei der zweiten Explosion. Weitere Verletzte gab es keine, das Oberste Gericht wurde entsprechend evakuiert. Nach Angaben der Polizei hat der Mann die Tat geplant und den Anschlag auch in den sozialen Medien angekündigt. Abgeordnete, die den Mann kannten, sprachen von psychischen Problemen. Medien berichten, dass der Täter bei den Lokalwahlen im Jahr 2020 für die Partei des damaligen rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro für den Stadtrat kandidiert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 13:00 Uhr