Brantner hält Merz in der Ukraine-Politik für den besseren Partner als Scholz

Berlin: Die Grünen-Vorsitzende Brantner hält den Unionskanzlerkandidaten Merz in der Ukraine-Politik für den besseren Partner als Kanzler Scholz von der SPD. Das machte Brantner im Interview mit der "Bild am Sonntag" deutlich. Sie zeigte sich beispielsweise überrascht, dass Scholz diese Woche nicht am Ostseegipfel der nordischen und baltischen Staaten dabei war. Dort sei es um eine verstärkte Ukraine-Hilfe gegangen. Scholz Teilnahme hätte eine wichtige Signalwirkung gehabt, so die Grünen-Chefin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2024 03:00 Uhr