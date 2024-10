Brandenburger SPD billigt Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit BSW

Potsdam: Die SPD in Brandenburg hat die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW, gebilligt. Landesvorstand und Landesausschuss sprachen sich am Abend nach Parteiangaben einstimmig für entsprechende Verhandlungen aus. Grundlage ist demnach ein Sondierungspapier, in dem auch die Forderung nach einer diplomatischen Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs steht. Eine solche Formulierung war Bedingung des BSW zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die neue Partei der ehemaligen Linken-Politikerin verhandelt sowohl in Brandenburg als auch in Thüringen und Sachsen über Regierungsbündnisse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 19:45 Uhr