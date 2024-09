Brandenburg wählt neuen Landtag

Potsdam: Um 8 Uhr öffnen in Brandenburg die Wahllokale. Dann sind bis 18 Uhr über zwei Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Prognosen zufolge wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der AfD erwartet. Im Falle einer Wahlniederlage hat der amtierende sozialdemokratische Ministerpräsident Woidke bereits angekündigt, nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen. Zum Wahlkampfabschluss gestern reiste Woidke nach Frankfurt an der Oder, um sich ein Bild von den Vorbereitungen auf das Hochwasser zu machen. Durch tagelangen Regen steigt der Pegel der Oder weiter an. Woidke rief die Menschen auf, zur Wahl zu gehen, damit Brandenburg auch weiter für Weltoffenheit, Freiheit und Demokratie stehe.

