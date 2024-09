Brandenburg wählt neuen Landtag

Potsdam: In Brandenburg sind heute rund 2,1 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme bei der Landtagswahl abzugeben. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Nach den letzten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD um dem amtierenden Ministerpräsidenten Woidke und der AfD erwartet. Woidke hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, nur im Amt bleiben zu wollen, wenn die SPD die Wahl gewinnt. Bestimmende Wahlkampfthemen in Brandenburg waren neben Migration auch die innere Sicherheit, der Strukturwandel und Frieden in Europa.

