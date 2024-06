Brand in Nürnberg verursacht hohen Sachschaden

Nürnberg: Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurde keiner der fünf Bewohner verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer am Abend im Bereich des Dachstuhls aus. Die Brandursache ist noch unklar. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, das Gebiet im Nürnberger Westen zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 07:00 Uhr