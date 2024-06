Brand in Nürnberg sorgt für hohen Sachschaden

Nürnberg: Im Stadtteil Gaismannshof hat ein Feuer einen hohen Sachschaden angerichtet. Er beträgt laut Polizei mehrere hunderttausend Euro. Der Brand war am Abend in einem Wohn- und Geschäftshaus im Dachstuhl ausgebrochen und breitete sich großflächig aus. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Von den fünf Bewohnern wurde niemand verletzt. Die beiden Wohnungen in den oberen Stockwerken sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 01:00 Uhr