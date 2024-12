Brand in Münchner Seniorenheim unter Kontrolle - 13 Verletzte

München: Der Brand in einem Münchner Senioren- und Pflegeheim ist unter Kontrolle. Das teilten die Einsatzkräfte am Abend mit. 13 Menschen wurden bei dem Brand im Vincentinum nahe des Englischen Gartens verletzt. Rund 60 Personen mussten laut Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Der Brand brach im Dachstuhl des Gebäudes - warum, ist noch unklar. Die Flammen hatten auch einen historischen Turm erfasst. Mehrere Löschzüge waren im Großeinsatz. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Das Senioren- und Pflegeheim Vincentinum wurde 1857 gegründet und war damals das erste dieser Art in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 19:00 Uhr