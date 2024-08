Brand im Londoner Somerset House ist eingedämmt

London: Die Feuerwehr der britischen Hauptstadt hat einen Brand im historischen Somerset House eingedämmt. Gegen Mittag war dort an einer Stelle des Dachs ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben einer Sprecherin arbeiteten 120 Feuerwehrleute daran, die Brandherde zu löschen. Das Somerset House, das in der Innenstadt an der Themse liegt, wird heute als Kunst- und Veranstaltungszentrum genutzt. Auch Dreharbeiten fanden dort schon statt, beispielsweise für James Bond.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 23:00 Uhr