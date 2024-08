Brand im AKW Saporischschja ist offenbar gelöscht

Kiew: In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist in einem der Kühltürme ein Brand ausgebrochen. Nach russischen Angaben konnte das Feuer aber inzwischen vollständig gelöscht werden. Moskau macht die Ukraine für den Vorfall verantwortlich, was Präsident Selenskyj wiederum zurückwies. Die russischen Besatzer, so meinte er auf der online-Plattform X, hätten das Feuer selbst gelegt, um Kiew zu erpressen. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA teilte mit, es seien keine erhöhten Strahlenwerte messbar. Zugleich forderte Behördenchef Grossi, die Atomanalage nicht mehr anzugreifen, da dadurch die Gefahr eines nuklearen Unfalls steige. - Das ukrainische AKW Saporischschja wird vom russischen Militär kontrolliert und wurde 2022 stillgelegt. Die Reaktoren müssen aber weiter gekühlt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 10:00 Uhr