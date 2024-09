Brände und Macheten-Angriff in Essen - Tatverdächtiger festgenommen

Essen: Nach den beiden Großbränden in Essen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Verdächtig ist ein 41-jähriger Syrer, den die Beamten gestern festgenommen haben. Er soll die Brände gelegt haben und anschließend mit einem Lieferwagen in die Schaufenster eines Geschäftes gefahren sein. Danach habe er versucht, mit einer Machete einen anderen Laden zu stürmen. Daran haben ihn aber offenbar Passanten gehindert. Bei den Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern wurden laut Feuerwehr 31 Menschen verletzt, zwei Kleinkinder lebensgefährlich. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar. Die Fahnder ermitteln unter anderem, ob es verwandtschaftliche Beziehungen zwischen dem 41-jährigen und den Opfern gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 08:00 Uhr