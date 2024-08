Brände erreichen Außenbezirke von Athen

Athen: Die griechische Regierung hat wegen des gewaltigen Feuers in der Nähe der Hauptstadt den EU-Katastrophenschutz zu Hilfe gerufen. Bereits am Abend soll nach Medienberichten ein erster Hubschrauber aus Frankreich eintreffen. Italien will bis morgen zwei Löschflugzeuge schicken. Aus Tschechien sind Feuerwehrleute mit Fahrzeugen auf dem Weg. Die Brände haben sich mittlerweile auf rund 200 Quadratkilometern ausgebreitet. Die Flammen haben bereits zwei Vorstädte von Athen erreicht. Sie sind nur noch rund elf Kilometer Luftlinie vom Stadtzentrum entfernt. Tausende Menschen mussten sich bereits in Sicherheit bringen. Starker Wind macht die Löscharbeiten besonders schwierig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 20:00 Uhr