BR24 Bayerntrend zeigt Verluste für CSU und AfD

München: Fünfeinhalb Wochen vor der Bundestagswahl haben CSU und AfD in Bayern an Beliebtheit eingebüßt. Das geht aus dem neuen BR24 BayernTrend hervor. Aktuell käme die CSU in der repräsentativen Umfrage auf 42 Prozent der Stimmen. Das sind drei Prozentpunkte weniger als im November kurz nach dem Aus der Ampel-Koalition. Die AfD bleibt auf dem zweiten Platz, allerdings auch mit einem Minus von einem Punkt. Aktuell würden sie 16 Prozent der Bayern wählen. Die ehemaligen Ampel-Parteien haben sich jeweils um einen Prozentpunkt verbessert. Die SPD kommt damit auf zehn Prozent, die Grünen auf 14 und die FDP auf 4. Ein Plus gibt es auch für die Freien Wähler, die in Bayern auf 5 Prozent der Stimmen kämen. Sie müssten, um in den Bundestag einzuziehen, aber die Fünf-Prozent-Hürde deutschlandweit überspringen oder die Grundmandatsklausel erfüllen - also mindestens drei Wahlkreise mit einem Direktkandidaten gewinnen. Alle anderen Parteien kämen in Bayern aktuell gemeinsam auf 9 Prozent der Stimmen.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 15.01.2025 16:00 Uhr