BR-Wetterexperte sieht beim Hochwasser keine Entspannung

München: Beim Hochwasser in Bayern sieht BR-Wetterexperte Sachweh keine Entspannung. Er sprach von einer "tickenden Zeitbombe", denn das Hochwasser könne nicht schnell genug abfließen, bevor neuer Regen dazukomme, so Sachweh im BR-Interview. Er rechnet ab morgen mit wieder steigenden Pegeln. Denn ab dann soll es auch wieder neue, kräftige Regenfälle geben. Der Hochwassernachrichtendienst schätzt das Risiko nicht ganz so hoch ein. Dort wird zwar auch mit wieder steigenden Pegeln gerechnet, allerdings kaum wieder mit der höchsten Meldestufe 4. Derzeit sinken die Pegel auch an der Donau, allerdings weiter langsam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 10:00 Uhr