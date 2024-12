BR sammelt beim Sternstunden-Tag bisher 13 Millionen Euro

München: Beim BR läuft heute der Sternstunden-Tag. Bei der Benefizaktion werden Spenden für hilfsbedürftige Kinder und Familien gesammelt - im In- und Ausland. Unterstützt werden etwa Wohngruppen für Kinder, die Missbrauch oder häusliche Gewalt erfahren haben. Auch kranken und behinderten Kindern kommt das Geld zugute. Online können Sie rund um die Uhr spenden. Zum Abschluss gibt es eine große Gala in Nürnberg - mit vielen Prominenten. Der Spendenstand hat am späten Abend 13 Millionen Euro erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 21:00 Uhr