Botschafter Melnyk soll Ukraine bei Vereinten Nationen vertreten

Kiew: Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, soll neuer Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen werden. Das gab Präsident Selenskyj bekannt. Melnyk wird dafür als Botschafter von seinem bisherigen Posten in Brasilien abgezogen. Der 49-Jährige sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die UN müssten eine stärkere Rolle spielen, um den russischen Aggressionskrieg zu beenden. Daran wolle er in New York arbeiten, Seite an Seite mit den deutschen Verbündeten. Deutschland komme eine entscheidende Rolle zu, um den russischen Präsidenten Putin zu einem Ende seines Angriffskrieges zu zwingen. Als Botschafter in Berlin war Melnyk mit seiner offenen Kritik an der Bundesregierung oft angeeckt, vor allem wegen der seiner Meinung nach zu zögerlichen Waffenhilfe für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 06:00 Uhr