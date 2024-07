Bosch steuert auf Milliarden-Übernahme im Klimatechnikgeschäft zu

Gerlingen: Der Autozulieferer Bosch hat den teuersten Zukauf in seiner Unternehmensgeschichte angekündigt: Der Konzern zahlt 7,4 Milliarden Euro für das Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Geschäft der US-Firma Johnson Controls. Dazu gehört auch ein Gemeinschaftsunternehmen von Johnson Controls mit der japanischen Hitachi. Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat von Bosch haben der Transaktion zugestimmt, hieß es weiter. Die Übernahme soll voraussichtlich in zwölf Monaten erfolgen - vorausgesetzt, die Behörden stimmen dem Kauf zu. Die Geschäfte, die Bosch zukaufen will, erzielten den Angaben nach im Geschäftsjahr 2023 insgesamt einen Umsatz von rund vier Milliarden Euro und beschäftigen weltweit rund 12.000 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 13:00 Uhr