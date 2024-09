Bosch Rexroth kündigt Stellenabbau am Standort Lohr am Main an

Lohr am Main: Das Unternehmen Bosch Rexroth will bis Ende 2026 rund 240 Stellen abbauen, die meisten davon am Firmensitz in Lohr am Main in Unterfranken. Wie die Firma mitteilte, sind vor allem die Bereiche Entwicklung, Verwaltung und Produktion betroffen. Ziel sei es, die Stellen sozialverträglich abzubauen. Wegen der weltweiten Marktentwicklung ist laut dem Unternehmen der Umsatz zurückgegangen. Jetzt müsse man die Kosten senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bosch Rexroth beschäftigt am Standort Lohr am Main rund 5.300 Menschen. Sie stellen dort unter anderem Maschinen und technische Systeme für Roboter oder Fertigungsstraßen her.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 19:45 Uhr