Bosch plant Milliardendeal im Klimatechnik-Geschäft

Gerlingen: Der Technologiekonzern Bosch plant den teuersten Zukauf in seiner Unternehmensgeschichte. Für 7,4 Milliarden Euro wolle man das Heiz- und Klimaanlagen-Geschäft der amerikanischen Firma Johnson Controls erwerben, teilte das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mit. Außerdem sei geplant, ein Gemeinschafts-Unternehmen von Johnson Controls und dem japanischen Industriekonzern Hitachi zu kaufen. Der Vorstandschef von Bosch, Hartung, erklärte, mit der Transaktion strebe man eine weltweit führende Marktposition im zukunftsträchtigen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsmarkt an. Vor allem in den USA und Asien werde Bosch damit vorankommen. Wenn die Behörden zustimmen, könnte der Deal binnen zwölf Monaten unter Dach und Fach sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 12:00 Uhr