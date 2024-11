Bosch-Betriebsrat kündigt Widerstand gegen Kürzungspläne an

Stuttgart: Die Kürzungspläne beim Autozulieferer Bosch rufen die Arbeitnehmervertretung auf den Plan. Der Betriebsratschef der Zuliefersparte, Sell, zeigte sich entsetzt, dass Bosch nicht nur mehrere tausend Stellen streichen will, sondern auch kürzere Arbeitszeiten plant. Das würde für rund 10.000 Beschäftigte weniger Geld bedeuten. Sell kündigte energischen Widerstand an. Denn es sei nun ein neuer Tiefpunkt in der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung erreicht.

