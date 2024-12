Borussia Dortmund gewinnt Auswärtsspiel in Wolfsburg mit 3:1

Zum Sport: In der Fußball Bundesliga hat Borussia Dortmund am Abend sein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg gewonnen. Am Ende siegte das Team von Trainer Sahin mit 3:1. Am Nachmittag hatte Heidenheim beim VfL Bochum mit 0:2 verloren In der zweiten Liga hat der Jahn aus Regensburg 2:1 gegen Darmstadt gewonnen. Beim Skisprung-Weltcup in Engelberg haben die DSV-Adler einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der im Gesamtweltcup führende Pius Paschke belegte den 18. Platz. Bester Deutscher war Karl Geiger auf Rang neun. Andreas Wellinger kam nicht über Platz 15 hinaus. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Daniel Tschofenig.

