Borrell kritisiert israelischen Angriff in Gaza

Gaza: Bei dem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza sind nach palästinensischen Angaben bis zu 100 Menschen getötet worden. Die israelische Armeeführung bezeichnete die Opferzahl als übertrieben. In der Schule hätten sich eine Kommandozentrale der militant-islamistischen Hamas und 20 Terroristen befunden. Es seien zahlreiche Schritte unternommen worden, um das Risiko ziviler Opfer zu vermindern. Die Hamas missbrauche die Zivilbevölkerung und deren Instituitionen als menschliche Schutzschilde. Der EU-Außenbeauftragte Borrell kritisierte das Vorgehen Israels auf der Plattform X als Massaker, für das es keine Rechfertigung gebe. In dem Gebäude hätten sich auch Flüchtlinge aufgehalten. Borrell nannte einen Waffenstillstand den einzigen Weg, das Töten von Zivilisten zu beenden und die Freilassung der israelischen Geiseln sicherzustellen. Auch die Regierungen in Jordanien und Ägypten verturteilten den Angriff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 17:00 Uhr