Boris Rhein bleibt CDU-Landesvorsitzender in Hessen

Wetzlar: Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein bleibt CDU-Landesvorsitzender. Der 52-Jährige wurde beim Landesparteitag in Wetzlar mit 96,4 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Damit ist der Zuspruch etwas geringer ausgefallen, als noch vor zwei Jahren. Damals kam Rhein auf knapp 98 Prozent. Er bedankte sich für seine Wiederwahl. Dies zeige die Geschlossenheit der hessischen Christdemokraten. In Hessen regiert die CDU seit zwei Jahren gemeinsam mit der SPD. Seit dem hat auch Rhein den Landesparteivorsitz.

