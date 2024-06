Boliviens Präsident berichtet von Putschversuch des Militärs

La Paz: In Bolivien haben Einheiten des Militärs einen Putschversuch unternommen. Wie Präsident Arce bekanntgab, haben Soldaten vorübergehend den zentralen Platz der Hauptstadt besetzt. Einige seien auch in den Präsidentenpalast eingedrungen. Arce rief das Volk dazu auf, sich gegen den Staatsstreich zur Wehr zu setzen. Man könne nicht zulassen, dass Putschversuche erneut bolivianische Menschenleben kosten, sagte er in einer im Fernsehen ausgestrahlten Botschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 02:00 Uhr