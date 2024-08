Börsen blicken mit Sorge auf Eröffnung der Wall Street

New York: Nach einem Kurssturz an der japanischen Börse wird mit Sorge auf die Eröffnung des Wall Street geblickt. Der reguläre Handel beginnt dort um 15:30 Uhr. Der Nikkei war am Morgen um mehr als zwölf Prozent eingebrochen. Der Handel wurde zeitweise ausgesetzt. Grund für den Absturz sind neue Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die wirtschafliche Lage ist offenbar schlechter als von vielen vermutet. Analysten fürchten auch, dass die Fed mit ihrer Zinspolitik zu spät handelt. Der Dax hat heute gut drei Prozent eingebüßt. Viele Trading-Apps meldeten der Bild-Zeitung zufolge Störungen - offenbar aufgrund zahlreicher Zugriffe. Auch der Bitcoin hat schwere Verluste eingefahren. Er fiel zwischenzeitlich unter 50.000 Dollar - und damit auf den tiefsten Stand seit Februar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 15:00 Uhr