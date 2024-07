Bodenseeregion klagt über weniger Touristen

Lindau: Viele Hoteliers am Bodensee klagen über ausbleibende Gäste. Berichte über Hochwasser und Mücken hätten für Verunsicherung gesorgt, Buchungen wurden storniert, auch blieb der Durchreiseverkehr wegen des vielen Regens teilweise aus, heißt es aus der Region. In einigen Häusern liegt die Zahl der belegten Betten 15 bis 20 Prozent unter dem Niveau einer normalen Sommersaison. Das schlechte Geschäft mache Angst, so ein Camping-Platz-Betreiber in Lindau am Bodensee, jetzt sei die Zeit, in der man das Geld verdiene. Der Urlaubsbetrieb in der Region könnte eigentlich wie gewohnt stattfinden. Ausflugsziele wie die Insel Mainau oder die Pfahlbauten waren nicht vom Hochwasser betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 09:00 Uhr