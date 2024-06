Bodensee-Region bereitet sich auf Jahrhunderthochwasser vor

Günzburg: An mehreren schwäbischen Flüssen hat sich die Hochwasserlage über Nacht verschärft. Der Landkreis Günzburg hatte schon gestern den Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere Campingplätze an den Flüssen Günz, Kammel und Mindel wurden geräumt. Vorsorglich hat der Landkreis 15.000 zusätzliche Sandsäcke befüllen lassen. Vielerorts wird ein Jahrhunderthochwasser befürchtet. Besonders im Fokus ist die Bodensee-Region, im baden-württembergischen Meckenbeuren wurden 1.300 Menschen wegen akuter Überflutungsgefahr aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Andere Gemeinden forderten Anwohner vorsichtshalber auf, Kellerräume zu meiden und für ein paar Tage woanders zu schlafen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben gab es am Abend und in der Nacht mehrere Aquaplaning-Unfälle, es blieb aber bei Blechschäden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 07:00 Uhr