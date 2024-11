BMW erleidet im dritten Quartal einen Gewinneinbruch

München: BMW hat im dritten Quartal deutlich weniger Gewinn gemacht. Konnte der Autobauer vor Jahresfrist noch auf eine Marge von fast zehn Prozent verweisen, so waren es zuletzt nur noch 2,3 Prozent. Der Umsatz ist um knapp 16 Prozent zurückgegangen. BMW-Chef Zipse sprach von "außergewöhnlichen Belastungen" im dritten Quartal. Der Autobauer hatte wegen technischer Probleme bei Bremssystemen einen teuren Rückruf, außerdem verliert BMW auf dem bisher enorm profitablen chinesischen Markt an Boden. Konzernchef Zipse zeigte sich aber zuversichtlich, dass es in den kommenden Monaten wieder aufwärts geht.

